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Bu sıcakta en zor işi onlar yapıyor! Kafalarına buz torbası koyarak serinliyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Sıcak Hava#Dönerci#Buz Torbası
Bu sıcakta en zor işi onlar yapıyor Kafalarına buz torbası koyarak serinliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 09:43

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla dönerci ustası, ateş karşısında kafasına koyduğu buz torbasıyla serinlemeye çalıştı.

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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava Hatay'da da etkisini hissettirdi. Kentte termometreler 45 derecenin üzerine çıkarken, sıcak havada çalışmak zorunda kalan meslek grupları da zor günler geçiriyor.

Bu sıcakta en zor işi onlar yapıyor Kafalarına buz torbası koyarak serinliyorlar

İskenderun ilçesinde ateş karşısında çalışan bir dönerci ustası, kafasına buz torbası koyarak serinlemeye çalıştı. Gülümseten görüntü ortaya çıkarken o anlar müşteri tarafından kaydedildi.

Bu sıcakta en zor işi onlar yapıyor Kafalarına buz torbası koyarak serinliyorlar

İşletme sahibi Şirzat Ayğan, artan sıcaklıklar nedeniyle ustaları dönüşümlü olarak çalıştırmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Sıcak olduğu için ustaların hepsini tam mesai çalıştıramıyoruz. Günlük değişiyor, ustalarımız üç günde bir izin kullanmak zorunda kalıyor. Hava sıcak, mecburen onları da dinlendirmek zorunda kalıyoruz. Dışarısı 40-42 dereceyi buluyor, tezgahta ise 50-60 derece sıcaklık oluşuyor. O yüzden fazla yüklenemiyoruz kendilerine. Geçen gün ilçede dönercilik yapan bir ustamız dolapta beklettiği buz torbasını kafasına koydu. Açıkçası hoşumuza gitti ama bu yöntemi doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

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Bu sıcakta en zor işi onlar yapıyor Kafalarına buz torbası koyarak serinliyorlar

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#Sıcak Hava#Dönerci#Buz Torbası

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