Bu sese kulak verin: Ölmek istemiyoruz

Yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. (49) ile Emre Ç. (39), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.‘nin velayeti ise anneye verildi. Ancak Emre Ç., eski eşi Funda K.’yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladı.

Emre Ç., 8 Eylül sabahı İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde kızı E.İ.Ç.’yi okula götüren Funda K.’yi takibe aldı. Aracın önünü kesen Emre Ç., tehditlerde bulununca Funda K.‘nin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Y. (29) tepki gösterdi. Ardından Emre Ç., Funda K.’nin önünde ani fren yaparak kazaya neden olup kaçtı.

OTOMOBİLDE GPS CİHAZI BULDULAR

Olayın ardından Funda K. ve Ebru Y., emniyete giderek Emre Ç.’den şikâyetçi oldu. Ebru Y.’nin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Emre Ç. hakkında ‘tehdit-hakaret’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet’ suçlarından adli işlem yapıldı. Emre Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Hasarlı aracı servisi götüren Funda K. ve kızı Ebru Y., sigorta bölümünde GPS cihazı buldu. Anne ve kızı emniyete giderek Emre Ç.’den tekrar şikâyetçi oldu.

Funda K. otomobilinde GPS cihazı buldu.

‘DAHA NELER YAPACAK BİLMİYORUZ’

Olayla ilgili konuşan Ebru Y., “Ben, annem ve kız kardeşim varız. Annemin aracına GPS cihazı takmış ve sürekli bizim karşımıza çıkıyor, önümüzü kesiyor arabayla ve taciz ediyor, tehdit ediyor. Kendisi hâlâ dışarıda dolaşıyor. Koruma kararı olmasına rağmen bunları yapıyor.

Hiçbir kanun dinlemeyen bir şahıs bu ve çok korkuyoruz. Daha neler yapacak, ne zaman canımızı alacak bilmiyoruz. Biz bunları yaşarken de annemle birlikte güçlü olup kardeşimi yansıtmamaya çalışıyoruz babasının yaptıklarını. Bize ses olur musunuz. Biz çünkü ölmek istemiyoruz” diye konuştu.