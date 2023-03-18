Bu sese kulak verin: Bir şeyler yapılması için benim veya kızlarımın ölmesi mi gerekiyor? Yetkililerden yardım istiyorum

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Son olarak kocasının alkol aldıktan sonra kendisine ve kızlarına satırla saldırdığını söyleyen ve görüntüleri paylaşan Ç.G., bugüne kadarki şikâyetlerinden sonuç alamadığını belirtti. Ç.G. yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Evlendikten kısa bir süre sonra kocamın gerçek yüzünü gördüm. Alkol aldıktan sonra kendisini kaybediyor, bana ve kızlarıma olmadık eziyetler ediyordu. Defalarca şikâyette bulunduk. Ama ne yazık ki uzaklaştırma almak dışında bir şey olmadı. Bu uzaklaştırmaları da her zaman ihlal etti. Yaşananları ispat edebilmek için eve kamera taktırdım. Kamera görüntülerinde her şey tüm açıklığıyla ortada. Son olarak satırla bizi odaya kapatıp darp etti. Komşularımız gelmese neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bu görüntülerle gidip şikâyette bulunmama rağmen yine sonuç alamadım. Bir şeyler yapılması için benim veya kızlarımın ölmesi mi gerekiyor? Yetkililerden yardım istiyorum.”