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#Hava Çetinkaya#Kadına Şiddet#Fesih H.
Bu sese kulak verin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

AVUSTURYA’dan 8 yıl önce Türkiye’ye gelen Hava Çetinkaya (34), 4 yıl önce Fesih H. (39) ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra Fesih H., Çetinkaya’ya psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Hamile kalan Çetinkaya şiddet görmeye devam etti.

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Fesih H.’nin şiddetine dayanamayan kadın 30 Mart tarihinde koruma kararı talep etti. İddiaya göre, koruma kararı için karakola giden Çetinkaya, yolda Fesih H.’nin beyzbol sopalı saldırısına da uğradı. 2 yaşındaki kızı ile dışarı çıkamadığını belirten Çetinkaya, yetkililere seslenerek Fesih H.’nin tutuklanmasını talep etti.

‘BİR ÖZGECAN DA BEN OLABİLİRDİM’

Mahkemenin 30 gün süreyle koruma kararı verdiği Hava Çetinkaya, “Çocuğumla bir buçuk haftadır hapis hayatı yaşıyoruz. Çok kez şikâyet ettim ama kimse bir şey yapmadı. Bir Özgecan da ben olabilirdim. Böyle magandaların diğer kadınlar için de dışarıda durmasını istemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi. 

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#Hava Çetinkaya#Kadına Şiddet#Fesih H.

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