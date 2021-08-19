Bu sese kulak verin: 10 yaşındaki oğlumun 9 yılı mahkemede geçti!

Kenan, Erkan ve Janna Gürhan çiftinin ikinci çocuklarıydı. Kan uyuşmazlığı nedeniyle ilk bebeklerinde sorun yaşayan aile bu durumu defalarca doktorlarına söyledi. Doktorlar yapılan tüm testlerin normal olduğunu, doğumdan sonra sorun olursa çocuk doktorunun müdahale edeceğini belirtti. Jenna Gürhan, 2 Mart 2011 günü özel bir hastanede doğum yaptı. Bebekte sarılık tespit edildiği için iki gün daha hastanede tutuldu.

RENGİ TURUNCUYA DÖNDÜ

Kenan bebek, taburcu olup eve geldikten sonra ten rengi neredeyse turuncuya döndü. Gürhan çifti, 7 Mart’ta bir kez daha hastaneye geldi. Saatler sonra başka bir hastaneye sevk edilen Kenan bebeğin kanı değiştirildi. Ancak Kenan’ın beyninde kalıcı hasar oluşmuştu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kenan’a beyin felci teşhisi konuldu. Başını dik tutamayan, hareket edemeyen, iletişim kuramayan Kenan Gürhan’daki özür oranı ise yüzde 96 olarak tespit edildi.

DAVA HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Gürhan Ailesi, 18 Mayıs 2012’de avukatları Serhan Vatansever aracılığı ile İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. Tazminat davası devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 17 Aralık 2020’de Kenan Gürhan’ın tedavi süreci ile ilgili sahte “Tedavi Ret Formu” belgesi düzenlendiği gerekçesi ile hastane yetkilileri ve sorumlu doktora ceza davası açıldı. Ancak ne tazminat ne de ceza davası sonuçlanmadı. Yaklaşık 10 yıldır devam eden yargılama sürecinin tamamlanmamış olması nedeniyle Gürhan Ailesi bu kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ailenin avukatı Serhan Vatansever, “Makul sürede yargılama hakkı”, “Davanın en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması hakkı” ihlal edildiği gerekçesi ile 500 bin TL tazminat talep etti.

‘BİR AYLIK MASRAFI 100 BİN’

Doğumdan sonra herhangi bir sorun olmadığı bildirilerek bebekle birlikte taburcu edildiklerini belirten anne Janna Gürhan, “Oğlumun yüzde 80-90 görme kaybı var. Yüzde 100 malul. 6 yıl, 3’er defa yurtdışına tedaviye gittik. Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Moskova. Artık yurtdışına götüremiyoruz. Yurtdışında bir aylık masrafı 100 bin TL. 10 yaşındaki oğlumun 9 yılı mahkemede geçti. Sağlık Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum. Hakkımızı arıyoruz. Adalet bekliyoruz” dedi.

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