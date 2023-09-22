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‘Bu sene susuzluk yok’

Güncelleme Tarihi:

#İmamoğlu#Istanbul#SU
‘Bu sene susuzluk yok’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sene kentte susuzluk yaşanmayacağını söyledi.

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İBB, 2020 yılında üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal üretimden çekilen çiftçileri geri kazanmak amacıyla destek projesi başlatmıştı. Proje kapsamında, İBB tarihinde ilk kez, 1982 çiftçiye toplam maliyeti 18 milyon TL olan arpa ve yulaf tohumu dağıtımına başlandı. Düzenlenen törenin ardından kuraklıkla ilgili sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Mevsimsel olarak yağış zamanı geliyor, bekliyoruz. Tabii ki suyla ilgili bir alarm var. Ama bu sene için susuzluk diye bir durumla karşı karşıya değiliz” diye konuştu. 

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#İmamoğlu#Istanbul#SU

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