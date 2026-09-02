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Bu sene palamutta bereket var

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#Palamut Avı#Balıkçılık#İstanbul Av Sezonu
Bu sene palamutta bereket var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00

İstanbul’da 4.5 aylık av yasağının ardından 1 Eylül itibarıyla su ürünleri av sezonu açıldı. Yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından dualarla, horonlarla, havai fişeklerle denize açılan balıkçılar, gece boyu avladıkları balıkları balık hallerine getirdi.

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Balıkçı Ata Akbulut, “Kazasız belasız bir sezon dileğiyle 7.5 aylık sezonumuza başladık ve ilk ağlarımızı attık. Teknemizle, ağlarımızla veya işçilerimizle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Nasibimizde biraz istavrit vardı. Güzel ve hoş balık, biz seviyoruz. Şu an palamut avcılığı yapmıyoruz, sezona istavritle başladık. Nasip olursa yarın halkımıza istavrit yedirmek için mücadele ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı normal şartlara göre biraz daha yüksek olduğu için, balık şu an sürüler halinde dağınık geziyor. Su sıcaklığı 2-3 derece soğuduğu zaman balıklar bir araya toplanıyor. Bir araya toplandıklarında da tutulan balık miktarı ister istemez artıyor. Geçen sene hamsi çok boldu ancak bu sene hamsinin bu kadar bol olmasını beklemiyoruz. Çünkü palamudun belirtilerini bu yıl çok önceden gördük. Herkes bilinçli ve sürdürülebilir avcılık yapmaya özen göstersin. Yavru balıkları tutmayalım, büyük balıkları tutup halkımıza kazandıralım ki milletimiz doya doya balık yesin” dedi.

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Bu sene palamutta bereket var

‘BOL BALIK BEKLİYORUZ’

Balıkçıların denizden dönüşüyle Gürpınar Balık Hali’nde hareketlilik yaşandı. Balık haline gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sundu. Balıkçı Orhan Korkmaz, “Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene.  Her şey var. Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani” diye konuştu.  

 

 

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#Palamut Avı#Balıkçılık#İstanbul Av Sezonu

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