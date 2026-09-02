Bu sene palamut bolluğu yaşanıyor... Balık fiyatları ne olacak? Aman tezgahlardaki ‘bayat’ hilelere çok dikkat!

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YASAK ALGISI VE PALAMUTTA FİYAT BEKLENTİSİ

Tezgâhlarda şu anda 200 TL bandında satılan palamut fiyatlarına ve halk arasındaki yanlış algılara değinen Erdoğan Kartal, 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasındaki av yasağının yalnızca endüstriyel balıkçılığı kapsadığını vurguladı. Vatandaşlarda bu tarihler arasında genel bir avlanma yasağı olduğu algısı nedeniyle balık tüketiminin düştüğünü belirten Kartal, tezgâhlardaki palamut bolluğunun ise devam edeceğini söyledi.

Fiyatların 30-40 lira seviyelerine düşme beklentisinin gerçekçi olmadığını ifade eden Kartal, balıkların hızla büyüyüp gramajlarının artmasıyla birlikte palamudun tezgâhlarda 100 ila 200 TL arasında alıcı bulacağını öngördüklerini belirtti. Kasım ayı sonuna kadar devam etmesi beklenen bu bolluk sürecinde, balıklar 700-800 gram ağırlığa ulaştıkça yağ oranlarının artacağını; lakerda, tuzlama veya buzhanede saklama amacıyla talebin artması nedeniyle fiyatlarda bir miktar yükseliş görülebileceğini aktardı.

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Av sezonunun ilk gününde tezgahta bolca palamut yer bulurken, onu istavrit ve mezgit takip etti. Tezgahlarda 400 gramdan başlayan palamudun tanesi 150, barbun kilo 200, mezgit 250, istavrit 150 liradan satışa sunuldu.

PALAMUT DİĞER BALIK TÜRLERİNİ VE FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Palamudun ekosistemdeki baskın konumunun diğer av balıklarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Kartal, palamutların ağırlıklı olarak hamsi ve küçük istavritlerle beslendiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bu durum nedeniyle önümüzdeki günlerde çok yoğun bir hamsi avı beklemiyoruz. Ancak orta halli bir hamsi bereketi yaşanabilir. Etli ve herkesin erişebildiği bir balık olan palamudun bolluğu tüm balık piyasasını olumlu yönde etkileyecek. Palamut fiyatlarının uygun olması, hamsi ve istavrit başta olmak üzere diğer tüm balık türlerinin de fiyatlarını belirleyen ana unsur olacak.”

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AYLARA GÖRE TEZGÂHIN EN LEZZETLİ BALIKLARI

Balık severler için ay ay öne çıkacak fiyat/performans ürünlerini değerlendiren Kartal; ekim ayı itibarıyla istavrit, tekir, çinekop ve lüferin tezgâhlarda öne çıkacağını, kasım ayından itibaren ise hamsinin en lezzetli dönemine gireceğini söyledi. Bu çeşitliliğe son derece kıymetli olan Karadeniz mezgitinin de eşlik edeceğini belirten Kartal, söz konusu balıkların şubat ve mart aylarına kadar yüksek kaliteyle tüketilebileceğini ifade etti.

Sinop’ta 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz’e açılan balıkçılar, yaklaşık 20 kasa mezgitle limana döndü.

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TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Tezgâhlarda olgunlaşmamış küçük balıkların veya bayat ürünlerin taze gibi satılması riskine karşı vatandaşları uyaran Kartal, solungaçların kırmızı görünmesi için boyanabildiğini, bu yüzden halkın aldatılabildiğini vurguladı.

Balığın tazeliğini anlamada en kritik kriterin üzerindeki renk canlılığı olduğunu belirten Kartal şu bilgiler verdi:

--Matlaşmış, üzerindeki yeşilliği veya parlaklığı gitmiş, tutulduğunda kuyruğundan sallanan ve eti yumuşamış balıklardan kesinlikle uzak durun.

--Avlanma boyu konusuna da çok önemli. Vatandaşların balığın kaç santim olduğunu tek bakışta bilmesinin elbette çok zor. Yavru balıkların avlanması gelecekteki balık nüfusunu tehdit ediyor. Bu konuda asıl görev zabıtalara ve denetim ekiplerine düşüyor.

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--Her balık tezgâhında bakanlığın belirlediği yasal avlanma boylarının net bir şekilde sergilenmesi ve hem satıcının hem de alıcının bu standartlara uygun hareket etmesi gerekiyor.