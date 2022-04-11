Bu sene hac olacak mı? 2022 hac ibadeti için Diyanet açıklaması

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Katıldığı bir televizyon programında Hac ve umre ibadeti ile ilgili son gelişmeler hakkında da bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şöyle konuştu:



“Suudi Arabistan’da hac ile ilgili güzel görüşmelerimiz oldu. Dün itibariyle Suudi Arabistan devleti Hac Bakanlığı 2022 yılında yurtdışından ve yurtiçinden bir milyon kadar hacı adayını kabul edeceğini ilan etti. Bu güzel bir müjde, bir başlangıç. Detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani ülkelere salgın öncesi yıllarda nüfusuna göre binde 1 kontenjan uygulanıyordu. Bizim nüfusumuza göre 84 bin hacının biz kurasını çekmiştik. 2020 yılı haccı için onlar bekliyorlar. Şu anda kurası çekilmiş hacılarımız sırasıyla bu haktan istifade edecekler inşallah. Bu gece sahurda da Suudi Arabistan Hac Bakanı bir mesaj göndererek Türkiye’deki salgınla ilgili rakamların iyice düşmesi nedeniyle Türkiye’den artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı. Ramazan’dan sonra inşallah umreye gitmek isteyen vatandaşlarımız gerekli hazırlıklarını yapsınlar. Önümüzdeki haftadan itibaren biz de bakanlıklar arası Hac Umre Kurulumuzda gerekli çalışmalara başlayacağız.”

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"BU SENE YENİ KURA ÇEKİLMEYECEK"

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı. Hac kontenjanının henüz belli olmadığını, 2020 ocak ayındaki hac kurasının geçerli olacağını ifade eden Bircan, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan makamları, ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak ettikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız.

Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere, pandemi başlamadan önce 2020 yılının Ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek."