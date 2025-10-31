×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bu şekilde cezadan 'kaçacağını' sandı ama dron kamerası saniye saniye kaydetti

Güncelleme Tarihi:

#Dron#Konya#Trafik
Bu şekilde cezadan kaçacağını sandı ama dron kamerası saniye saniye kaydetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 11:48

Konya'da polis ekiplerini görünce sürücü değiştiren otomobil, dronla tespit edilip durduruldu. Ehliyetine geçici süre el konulduğu için değişiklik yapan sürücü A.E.'ye 2 farklı suçtan toplam 19 bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde dron destekli rutin yol kontrol denetimi yaptı. Yolda seyreden otomobilin sürücüsü A.E., polis ekiplerini görünce aracını yolun sağında durdurup, yanındaki N.J.S. adlı kadınla yer değiştirdi. Tekrar hareket ettikleri sırada A.E., yolun kenarına da çöp attı. O anlar, ekipler tarafından kontrol sırasında dronla kaydedildi.

Bu şekilde cezadan kaçacağını sandı ama dron kamerası saniye saniye kaydetti

Durumu fark eden polis de otomobili, kontrol noktasında durdurdu. A.E.'nin ehliyetine geçici süreyle el konulduğu için N.J.S. ile değişiklik yaptığı belirlendi. A.E.'ye 'Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL ve 'Araçlardan bir şey atmak' suçundan da 993 TL idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Bu şekilde cezadan kaçacağını sandı ama dron kamerası saniye saniye kaydetti

Bu şekilde cezadan kaçacağını sandı ama dron kamerası saniye saniye kaydetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dron#Konya#Trafik

BAKMADAN GEÇME!