Bu şehire aşkla bağlıyız

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366 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM

“Uzunluğu 7.4 kilometre olan 4 istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Pendik’e, Anadolu Adliyesi’ne, Kadıköy’e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen’e Pendik’ten 10 dakikada, Kartal’dan 12 dakikada, Kadıköy’den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı’na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul’daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul’a kazandırılmaktadır.

YAPTIKLARIMIZI SAHİPLENMEK İSTİYORLAR

Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Türkiye genelindeki 811 kilometrelik şehir içi raylı sistemin 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Şimdi az önce buraya geldik. Yerin altında 32 metreden ve raylı sistemle geldik. Ama hiç gürültü, şu, bu yok. 6 dakikada bindiğimiz yerden buradayız. Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Görüldüğü gibi muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, biz Bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.

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İSTANBUL’UN BELEDİYE BAŞKANI NEREDE?

Bu şehre sadece yaşarken değil, öldükten sonra burada yatacak kadar bir aşkla bağlıyız. Bunun için İstanbul’un her meselesiyle bu işin sorumlularından bile daha çok ilgileniyoruz. İstanbul’da yaşayan her kardeşimizin meselesi bizim meselemizdir. Yeri geldiğinde eli İstanbul’da gözü başka yerlerde olanların eksiğini de yine biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor, bakanlarımız da, kurumlarımız da, anında bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul’un belediye başkanı nerede? Bodrum’da. Ama Erdoğan’ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde.

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AİLELERİMİZE LAF SÖYLETTİRMEYECEĞİZ

Kimseyi herhangi bir sebeple ötekileştirmeden, horlamadan, dışlamadan, bu şehirde yaşayan her bir insanı kucaklayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Elbette bunu yaparken istiklalimizi ve istikbalimizi korumaya öncelik verecek, bilhassa inancımıza, kültürümüze, aile kurumumuza yönelik saldırılara da kesinlikle göz yummayacağız. Ailelerimize laf söylettirmeyeceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz. Güya özgürlüklerin beşiği batıda asla teşebbüs edemeyecekleri rezillikleri burada sergilemek isteyenlerin derdi hürriyet değil, sosyal yapımızı tahrip ederek geleceğimize darbe vurmaktır. Her kesimin temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi hususunda ne kadar hassasiyet gösteriyorsak milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda da aynı derecede dikkatli davranacağız.

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Erdoğan açılış töreninin yapıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kurtköy İstasyonu’ndan bindiği ve kendi kullandığı metroyla geldi.

TERÖRDE KADINLARI KULLANIYORLAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan terör örgütü PKK’nın saldırılarına ilişkin de şöyle konuştu: “Kardeşlerim işte bakın malum parti PKK’nın uzantısı, terörde kimleri kullanıyor? Bak kadınları kullanıyor. Düşünün, Mersin’de bu 2 kadın kendilerine bomba bağlıyor ve bu şekilde polis evine saldırıyor. Doğrusu acımaktan başka elimizden ne gelir? Ben bu iki kadın teröriste bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki bu partinin kadın mensupları hadi bakalım konuşun. Kandil’de bu kadınları yetiştirenler, terörist olarak yetiştirenler benim ülkemin kadınlarına bunun hesabını verebilirler mi? Diyarbakır annelerine bunun hesabını verebilirler mi?”

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BU SİNSİ PLANI BOZACAĞIZ

Anneler babalar gençlerimize sahip çıkacağız. Ve gençlerimizle birlikte bu sinsi planı bozacağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “PKK’nın Suriye’de Amerika’nın desteğiyle kontrol ettiği bir yerden bu eğitim yapıldı. Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP’dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, teröristleri aklama görevini CHP üstlenmiştir. Peki amaç ne? Terör örgütünün bu eyleminin tek bir amacı vardır. O da Türkiye’nin huzurunu, istikrarını, güvenliğini bozmaktır.