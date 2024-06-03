Bu sefer yolu yapan firma asli kusurlu çıktı

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KARAMAN Ermenek Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Seycan Alan (26), 9 Nisan 2021’de mesai bitiminde 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan’ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp ters döndü. Ağır yaralanan Alan, ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Seycan Alan’ın kazadan 1.5 ay önce eş durumundan Ermenek’e atandığı, uzman çavuş olan eşi Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün yapmayı planladıkları belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Kazadan sonra Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Seycan Alan’ın ailesi ile eşi Mahmut Alan, yol kenarında bariyerlerin olmaması nedeniyle Karayolları 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden şikâyetçi oldu. Bilirkişi heyeti, düzenlediği raporda özetle “Araç sürücüsü Seycan Alan’ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı da takipsizlik kararı verdi.

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TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Seycan Alan’ı ailesi, bu kez Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Karayolları Genel Müdürlüğü’ne tazminat davası açtı. Mahkemenin atadığı uzman bilirkişi heyetinin yeni yazdığı raporda, yol yapım çalışmasını gerçekleştiren yüklenici firmanın trafiğin güvenliğinden sorumlu olduğu vurgulanarak yüzde 75 asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Alan’ın hızını, kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 25 oranında tali kusurlu olduğu görüşüne varıldı. Yüklenici firma ise bilirkişi heyeti raporuna itirazda bulundu. Rapor, onanması için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderildi. Dairenin kararına göre de tazminat davasının seyri belirlenecek.