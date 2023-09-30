Bu sefer kendi cinayetini ‘yazdı’

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İstanbul Beşiktaş’ta Funda Demirci (47), 24 yıl önce Mustafa Çapar’la (49) evlenmişti. Çiftin 19, 16 ve 8 yaşında üç çocukları dünyaya gelmişti. Üniversiteden kimya öğretmeni olarak mezun olan Funda Demirci, İstanbul’da 7 yıl öğretmenlik yapmış daha sonra da yaklaşık on yıl özel bir şirkette proje yönetiminde bulunmuştu. Bunun ardından da özel bir üniversitede insan kaynakları ve örgütsel değişim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştı. Funda Demirci, yedi yıl önce bir anda iş yaşamına son verdi. Meraklısı olduğu roman, öykü ve tiyatro metinleri üzerinde çalışmaya başladı.

SON İNCELEDİĞİ KİTAP OLAĞAN PSİKOPATLAR

Daha çok gerilim, korku, psikolojik romanlara ilgi duyuyor ve bunları analiz ediyordu. Demirci soyadı yerine Funda Demir’i kullanmaya başladı, kendisini ‘sanat yazarı’ olarak tanımlıyordu. En son Oxford Üniversitesi’nden Prof. Kevin Dutton tarafından yazılmış ‘Olağan Psikopatlar’ adındaki kitabını incelemişti. Kitapla ilgili “Kitabın son bölümü olan yedinci bölümde, psikopatların ruhsal zekâsı yüksek insanlarla ortak noktalarının diğerleriyle olandan çok daha fazla olması şaşırtıcı” yorumunda bulunmuştu. Bundan iki yıl önce Astoria’da ofisi olan mali müşavir eşi Mustafa Çapar’la şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayınca boşanmıştı. Mustafa Çapar da 3 çocuğuyla birlikte Etiler’deki lüks sitedeki dairelerinde yaşamaya başlamıştı.

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ÇOCUKLARI UYUMAYA GÖNDERİP ÖLDÜRDÜ

Demirci, önceki akşam boşandığı eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. Çift, sohbet ettikten sonra çocukları uyumaları için odalarına gönderdi. Saatler 00.45’i gösterdiğinde aralarında tartışma çıktı. Demirci, kavga sırasında eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Çapar’ın boğazını kesti. Çocukları salona geldiğinde babalarını kanlar içinde buldu. Demirci de elindeki kanlı bıçakla sitenin bahçesinde “Yukarı çıkın bakın” diye bağırıyordu. Sağlık ekipleri Mustafa Çapar’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de Funda Demirci’yi yakaladı.

‘ŞEREF MESELESİ’

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan M.Ç. polise verdiği ifadede, “Uyumak için odamıza geçtiğimiz sırada bağırışma sesleri geldi. Salona girmek istedim ancak annem kapıyı kapattı. Neden kavga ettiklerini bilmiyorum” dedi. Emniyette sorguya alınan Funda Demirci ise “Bu bir şeref meselesi, bir şey söylemek istemiyorum” dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla adliyeye çıkarılan Funda Demirci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.