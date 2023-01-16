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Bu sefer hapı simitte sakladılar... Nezarete sokmaya çalıştılar...

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Uyuşturucu#Mezaret
Bu sefer hapı simitte sakladılar... Nezarete sokmaya çalıştılar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

İZMİR’de Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağır ceza mahkemesindeki bir dava için ifade vermeye gitmeyen C.K.’yi gözaltına aldı.

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C.K. işlemleri için polis merkezine götürüldü. C.K.’nin gözaltına alındığını öğrenen arkadaşları B.Y. ve A.D. ise simit alıp polis merkezine gitti. Görevli polis memuruna, C.K. için yemek getirdiğini belirten iki arkadaş, simidi bir poşet içerisinde teslim etti. Polis, A.D. ve B.Y.’nin hareketlerinden şüphelenince, simit içerisine gizlenmiş ecstasy hap buldu. A.D. ve B.Y. de gözaltına alındı. Savcılığın talimatıyla 2 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan işlem yapıldı. B.Y. işlemleri sonrası serbest kaldı, yaşı küçük olduğu belirtilen A.D. ise Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi. ‘Hırsızlık’ suçundan kaydı bulunan A.D.’nin polisteki işlemleri sürüyor.

SERBEST KALMIŞLARDI

Geçen ay İstanbul Şişli’de de A.S. ve Y.B.’nin, gözaltında tutulan arkadaşlarına getirdiği çiğköftenin içinden 2 tane uyuşturucu hap çıkmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkardıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

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#İzmir#Uyuşturucu#Mezaret

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