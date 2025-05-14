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Bu sefer adres İstanbul! Ormanda kazı yapıp bulmuşlar... Jandarma 4 kişiyi suçüstü yakaladı

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#İstanbul#Define#Kazı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 09:49

Çatalca'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan şüphelilere Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kaçak kazı sırasında eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı da tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin yanı sıra, şüphelilerin kazı sırasında kullandığı malzemelere de el konuldu.

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Olay, 12 Mayıs Pazartesi günü İnceğiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığına yönelik ihbarı değerlendiren Jandarmaya bağlı suç araştırma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Bu sefer adres İstanbul Ormanda kazı yapıp bulmuşlar... Jandarma 4 kişiyi suçüstü yakaladı

Yapılan çalışmaların ardından bir süredir jandarma ekipleri tarafından takip edilen 4 şüpheli kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçak kazıda kullanılan jeneratör, hilti, manivela, murç, balyoz, kazma ve kürek gibi birçok malzeme de ele geçirildi.

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Bu sefer adres İstanbul Ormanda kazı yapıp bulmuşlar... Jandarma 4 kişiyi suçüstü yakaladı

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TARİHİ KEMERİ ORTAYA ÇIKARMIŞLAR

Diğer yandan şüphelilerin yaptığı kaçak kazıda eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Bu sefer adres İstanbul Ormanda kazı yapıp bulmuşlar... Jandarma 4 kişiyi suçüstü yakaladı

Bu sefer adres İstanbul Ormanda kazı yapıp bulmuşlar... Jandarma 4 kişiyi suçüstü yakaladı

Bu sefer adres İstanbul Ormanda kazı yapıp bulmuşlar... Jandarma 4 kişiyi suçüstü yakaladı



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#İstanbul#Define#Kazı

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