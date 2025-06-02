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Bu sefer hedefte bir anne vardı: Yabancı uyruklu kadına çocuğunun gözü önünde şiddet

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#Darp#Şiddet#Esenyurt
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 09:56

Marmaray'da bir babanın çocuklarının gözü önünde darp edilmesi tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İstanbul Esenyurt’ta da yabancı uyruklu bir kadın küçük kızının yanında şiddete uğradı. Bir zincir markette kasa sırasında ortalık karıştı. Bir adam, tartıştığı yabancı uyruklu kadını kızının önünde darp ederken, çevredeki vatandaşlar adamı zorla uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt’ta bulunan bir zincir markette yaşandı. Kasada sıra bekleyen bir adamla yabancı uyruklu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kadının üstüne yürüyen adam, kadının kendisini ittirmesinin ardından yumrukla saldırdı.

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YAŞANAN OLAY KAMERADA

O sırada market çalışanı, kavganın arasında kalan kadının küçük yaştaki çocuğunu kolundan tutarak uzaklaştırdı. Marketteki diğer müşterilerinin müdahalesiyle adam, güçlükle marketten dışarı çıkarıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Bu sefer hedefte bir anne vardı: Yabancı uyruklu kadına çocuğunun gözü önünde şiddet

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#Darp#Şiddet#Esenyurt

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