Bu savaş ne zaman biter?

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UZARSA GENİŞLER

* İsmail Hakkı Pekin (Emekli Korgeneral): Ne zaman biteceğini öngörmek zor. Ama 1-2 ay içinde bitmesi gerekir. Aksi halde savaşın Asya ve Ortadoğu’ya hatta Balkanlar’a doğru genişlemesi söz konusu olabilir. Ayrıca ekonomik dengeleri bozarak küresel düzeyde büyük etkilere yol açar. Hiç taraf olmayanlara da büyük tesir ve zararları olur.

PUTİN’İN SİNİRİ...

* Prof. Dr. Hüseyin Bağcı (ODTÜ): Böyle çok değişkenli süreçler için kesin süre tayin etmek doğru olmaz. Ukrayna tarafı savaşın 1-2 ay daha süreceğini öngörüyor. Ama savaşın ne zaman neticeleneceği Ukrayna’nın dayanma gücüne ve Rusya’nın tahrip derecesine bağlı. Yani Putin’in ne kadar sinirleneceğine. Eğer ‘Yakın, yıkın, bitirin’ gibi bir tavır alırsa, ne olacağını tahmin etmek zor değil.

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2-3 HAFTA DAHA

* Nerim Bitlislioğlu (Emekli Tuğgeneral): Savaşın çok uzun sürmeyeceği kanaatindeyim. 2-3 haftada tamamlanabilir. Çünkü Rusya’nın bu savaşı uzun süre devam ettiremeyeceğini düşünüyorum. Karabağ’daki askeri birliklerini bile Ukrayna’ya çektiğine göre durum ciddi demektir. Yaptırımlar da ağırlaşıyor. Ukrayna’nın da kayıpları fazla. Uzlaşmaya yakın görüyorum onları da.

KİEV DİRENİŞİ

* Özgür Tör (Emekli Tuğgeneral): Süre vermek çok zor. Savunmanın azim ve kararına bağlı bu. Kiev dayanabildiği sürece bu savaş devam eder. Çünkü eğer barış veya ateşkes olmazsa, ki ben yakın zamanda olacağını zannetmiyorum, Kiev’i de Melitopol’e çevirebilirler. Melitopol’de büyük tahribat yaptılar çünkü.

DİZ ÇÖKTÜREMEDİ

* Prof. Dr. Burak Küntay (Mudanya Üniversitesi): Ekonomik yaptırımlar Rusya’yı sarsıyor ama diz çöktüremiyor. Zelenski tarafına baktığımızda da tam yardım alamamış olsa da yardımsız da kalmıyor. Bu da savaşı uzatıyor. İki taraftan birinin baskın bir üstünlüğü olmadan uzlaşma olacağını zannetmiyorum. Rusya’nın askeri taarruzunun sertlik derecesi ve yaptırımların ağırlığı arasında geçen bir mücadele bu aynı zamanda. Savaşın süresi de bu ikisinin dayanma güçlerine bağlı.

KİEV’İ ALANA KADAR

* Dr. Furkan Kaya (Yeditepe Üniversitesi): Normal şartlarda Ruslar, askeri olarak Ukrayna’dan kat kat üstün. Ancak 2014’ten sonra ABD’nin Ukrayna’ya ciddi destekleri oldu, hâlâ devam ediyor. Rus kamuoyu da sesini yükseltmeye başladı. Savaşın maliyeti arttı. Ancak bu Putin’i daha da hırslandırdı. Kiev teslim olmadan Rusların duracağını düşünmüyorum. Ruslar dedikleri gibi hazırlık yaptılarsa bu savaşı uzun süre devam ettirebilirler.

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PUTİN HENÜZ İSTEDİĞİNİ ALAMADI

* Doç. Dr. Aylin Ünver Noi (Haliç Üniversitesi): Savaşın ne zaman biteceğini en iyi Putin bilir. Başlatan bilir çünkü. Putin’in henüz istediklerini aldığını söyleyemeyiz. Rusya’nın çok kısa sürede bu işgali başarıyla tamamlayacağı öngörülüyordu. Tabii öyle olmadı. Mücadele sadece Rusya-Ukrayna arasında değil. Çok değişkenler var. Bu değişkenlere bağlı olarak da doğrudan bir süre tayin etmek mümkün değil.

ZELENSKİ PES EDENE KADAR

* Ünal Atabay (Emekli Kurmay Albay): Zaman vermek biraz iddialı olur. Ama Putin’in bir sözü var, son konuşmasında ‘Zaman yok, takvim yok’ gibi bir şey söyledi. Bu da onların Zelenski pes edene kadar baskıya ve saldırıya devam edeceklerini gösteriyor. Putin siyasi hedeflerine hemen hemen ulaşmak üzere. Ukrayna’nın içinde uzun süre bir savaş yürütmek istemeyecektir. Zelenski direndikçe de devam edecek. Süre uzadıkça da Rusya zorlanır. Böyle bir sarmala girmemek için Rusya elinden geleni yapacaktır.