Bu savaş artık bitmeli

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dün Beştepe’de bir araya geldi. Baş başa görüşen iki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Sayın Zelenski’nin ziyareti Ukrayna’daki savaşın temel dinamiklerinde önemli değişimlere aday olunan bir dönemde gerçekleşiyor. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Bu doğrultuda Mart 2022’de İstanbul’da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık.

İDEAL EV SAHİBİ OLURUZ

Taraflarla yürüttüğümüz temaslar neticesinde Karadeniz Tahıl Girişimi’ni hayata geçirdik. Son 3 yılda, Rusya ve Ukrayna’yla her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk. Tüm bu çabalarımızda her iki taraf için de güvenilir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik. Somut neticeler aldık. Gelinen aşamalarda Sayın Trump’ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye’nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor. Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında, Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır.

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TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Sayın Zelenski ile görüşmemde Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş, artık sona ermelidir. Karadeniz’de ticari seyrüsefer emniyetini hedefleyen bir düzenlemenin hayata geçirilmesi için ülkemizin çalışmayı sürdüreceğini de belirttim. Karadeniz’de hayata geçirilebilecek böyle bir düzenlemenin müzakerelere giden süreçte önemli bir güven arttırıcı tedbir işlevi göreceğine inanıyoruz.

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KIRIM TATARLARI’NIN HAKLARI

Sayın Zelenski ile gündemimizde Ukrayna’yla stratejik ortaklık ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları masaya yatırdık. Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen, ikili ticaretimizde tespit ettiğimiz 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü için özellikle mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelenski’nin attığı cesur adımları takdirle karşıladığımı belirtmek istiyor, ilave adımların geleceğini de temenni ediyorum.





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UKRAYNA’NIN EGEMENLİĞİ

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği bizler için çok çok önemli. Toprak bütünlüğüne, egemenliğine Türkiye’nin saygısını her yerde anlattık. Bütün uluslararası toplantılarda bu konuyu daima işledik, işlemeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle Ukrayna’nın toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği aynı şekilde bizim olmazsa olmazımızdır. Temennimiz odur ki barışın kaybedeni olmaz dolayısıyla barışın bir an önce sağlanmasını temin etmektir. Bu konuda değerli dostum o da zaten barıştan yana olduğunu açık, net olarak bizlere ifade ediyor. Temennim odur ki, gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla yaptığı görüşmelerde gerek şahsımın Sayın Putin ile yaptığı görüşmelerde bu barışla ilgili yolculuğu, yolu kat ederiz, temin ederiz ve bunun için de adımları atarız.

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TAHIL İÇİN SURİYE TEŞEKKÜRÜ

Adil bir barışın mümkün olması için şüphesiz ki güçlü olduğunu bildiğimiz ülkelerin barıştan yana tavrını ortaya koyması lazım. Az önce de ifade ettiğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor. Bizler en yakın komşuları olarak bir an önce barışın teminiyle alakalı gerek şahsım gerek Dışişleri Bakanım bizler muhataplarımızla bir an önce barışın temini için adım atalım istiyoruz. Huzurlarınızda Sayın Zelenski’ye bir teşekkürü ifade etmek istiyorum. O da Suriye’ye tahıl gönderme noktasında bize gönderdikleri tahıl, biz de bu tahılı malum değirmenlerimizde una çevirmek suretiyle Suriye’ye ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Bu da tabii Suriye’deki yönetimi ciddi manada mutlu etti.”

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ZELENSKİ: TÜRKİYE HER ZAMAN İLKELİYDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise “Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik” dedi. Zelenski, Riyad’daki müzakere masasında Ukrayna ile Türkiye’nin de olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Türkiye ile ilişkilerimiz yüksek seviyede. Türkiye toprak bütünlüğümüz konusunda her zaman çok ilkeli. Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Bugün çok önemli konuları ele aldık. Ukrayna, Avrupa geniş anlamda hem konuşmaya hem de güvenlik garantilerine ABD ile dahil edilmeli. Bu savaşın kalıcı barış ile sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız. Bu müzakereler başarılı olursa bu garantiler bu ülkelerin katılımı ile gerçekleşecek. Sayın Erdoğan’a bu anlamda minnettarım. İkili ilişkilerimizi de görüştük. Yeni anlaşma ve kararlarımız da var. Bugün bunlar çok hassas alanları kapsıyor. Eğer Putin savaşı bitirmek istiyorsa her şeyden önce esir değişimi yapılmalı. Ve güvenlik garantilerini kim verecek? Bu, korkunç savaşın tekrarlanmaması için gerekli.”

ATA’NIN HUZURUNDA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Anıtkabir’i ziyaret etti. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye ziyaretimizin başında, mirası Türkiye’nin tarihi ve değerlerinin önemli bir parçası olmaya devam eden ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını onurlandırdık” ifadelerini kullandı. Anıtkabir ziyaretinde Zelenski’ye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da eşlik etti. Zelenski, eşi Olena Zelenska ile Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Çankaya Oran’daki yeni binasının açılış törenine de katıldı.



