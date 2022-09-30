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İNGİLTERE’DE STERLİN PATLADI

“Dünyada yaşanan krizlerin Türkiye’yi es geçmesi elbette düşünülemez. Küresel fırtınadan ister istemez biz de etkileniyoruz. Üretimdeki aksamaların yansımalarını şimdi çok daha net görebiliyoruz. Tüm dünya son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmektedir. İngiltere’de şu anda Sterlin patladı. Nereden nereye geldi. Övünüyorlardı. Şuna karşı şu kadar değerliyiz... Ama şimdi bugün aldığımız haberlerle patladılar. Bu sorunlara bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş eklendi. Çatışmalarla birlikte enerji fiyatları astronomik fiyatlara çıkmış, gıda krizi tehdidi ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Avrupa’nın en önemli gündemi, yaklaşan kış mevsimini en az hasarla atlatmanın peşinde. Bütün AB ülkeleri ‘kışı nasıl atlatacağız’ diye, bunun düşüncesi içinde. Ama Türkiye’nin böyle bir sorunu var mı? Böyle derdimiz var mı, yok. Enerji tasarrufu çağrılarını sizler de yakından takip ediyorsunuz. Parlamentoda yorgan, battaniye dağıtıyorlar. Takip etmiyor musunuz? Öyleyse gereğini de sizler en güzel şekilde yapacaksınız.

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KIŞI SIKINTISIZ GEÇİRECEĞİZ

Türkiye olarak gerek enerji arz güvenliğimizi garanti eden boru hattı projeleriyle gerek Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki sondaj ve arama faaliyetleriyle bu sancılı döneme rahat giriyoruz. Putin’le görüşmemiz olacak. Aradaki sıkıntıları değerlendirme fırsatım olacak. Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın birçok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Dahası, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nin katkısıyla bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerini her alanda görüyoruz.

DEMEK Kİ TÜRKİYE ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL

Yollarımız ve otobanlarımız, TIR’lar, otomobiller, kamyonlar nasıl çalışıyor? Araç kullanırken zorlandığınızın farkındasınız. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek Türkiye öyle anlatıldığı gibi bir ülke değil. Turizm sektöründe zararları telafi etmekle kalmıyor çok daha büyük hedeflere ulaşıyoruz. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen yolcu ve kargo noktasında trafikte rekor kırıyor. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdamda 31 milyon sınırına dayandık. En büyük sıkıntımız olan hayat pahalılığı ve enflasyon konusunu çözmek için gayretle çalışıyoruz. Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatlarından ücretli çalışanların maaş zamlarına kadar pek çok tedbirle toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Bir gerçek var. Paradan para kazanmaya alışmışların ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış, eski modellere ait ezberlerine itibar etmiyoruz. Devletimize güvenmenizi istiyorum. Varsın, birileri millete hizmet diye musluk açmaya devam etsin. Takoz olmayı siyaset yapmak zannetsin. Ülkemiz için çalışmaya üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.”

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EN BÜYÜK DÜŞMANIM FAİZ

Erdoğan iş dünyasına faiz mesajı da verdi: “Bir şeyi iyi kavramamız lazım. Sizin şimdi öyle bir Cumhurbaşkanınız var ki, benim en büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir. Faizi 12’ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Daha da inmesi lazım. Halkbank Genel Müdürü karşımda duruyor. Merkez Bankamızla bunları konuştuk. Önümüzdeki PPK toplantılarında daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Tabii aramızda maalesef yüksek faizi savunanlar yok mu, var. Yılbaşından sonra enflasyonun düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum.”

BANKALARA: ESNAFA KREDİ VERİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda bulunan banka yöneticilerine dönerek esnafa kredinin kolaylaştırılmasını istedi: “Yatırım kredilerinde de ben diyorum ki siz kamu bankalarının kapısını aşındırın. Özel sektör bankaları ne yapar ne eder onu bilmem. Ama kamu bankalarına talimatım var, yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız, onlara gerekli desteği vereceksiniz. Ben buradan kamu bankalarına sesleniyorum, siz kolaylaştırıcı olacaksınız. Herhalde Ziraat, Vakıf onlar da bu dediklerimi duymuştur.”