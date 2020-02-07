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Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:49,Son Güncelleme:/

Bu sabah İstanbul'da yaşandı! Araçlarını durdurdular, birbirlerine girdiler

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İstanbul Merter'de trafikte araçlarını durduran sürücü ve yolcular yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki minibüs ile otomobilde bulunanlar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Trafikte araçlarını durduran taraflar araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

5 kişinin yumruk yumruğa kavgası ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde 5 kişi kavga ederken trafikteki diğer sürücülerin korna çalarak duruma tepki gösterdiği görülüyor.

Bu sabah İstanbulda yaşandı Araçlarını durdurdular, birbirlerine girdiler

 

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