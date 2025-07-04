Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Sıcaklık 44 dereceye kadar çıkacak! İstanbul ve Ankara dahil 6 il için kritik uyarı

Haberin Devamı

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak.

SICAKLIKLAR 6 DERECE ARTACAK

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 5 Temmuz'dan itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.

"İl merkezlerimizde 5-12 Temmuz 2025 periyodunda beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Diyarbakır: 44, Şanlıurfa: 44, Mardin: 39, Batman: 44, Siirt: 42, Şırnak: 38

Haberin Devamı

11 İLE 16 SAATLERİ ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

İSTANBULLULARA SICAK HAVA UYARISI

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kentte mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının, 5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Üç ilimize lapa lapa kar yağdı! Temmuz ayında kar sürprizi Haberi görüntüle

ANKARA'DA SICAKLIK 36 DERECEYE ÇIKACAK

Ankara Valiliği, 5-10 Temmuz'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, il genelinde 5-10 Temmuz'da beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.