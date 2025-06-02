Bu proje 3’üncülük getirdi: CNC tezgâhında sualtı robotu yaptılar

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Toplam 3 bin 903 robot ve 10 bin 509 katılımcının yer aldığı yarışmada, 15 farklı kategoride projeler değerlendirildi.

BASINÇ SENSÖRÜ VAR

Su altı robot kategorisinde yarışan Antalya’daki Ali Bahar OSB Teknik Koleji öğrencilerinden oluşan Poseidrone Takımı, geliştirdiği 8 motorlu, derinlik ve stabilite kontrolü sağlayan basınç sensörlü PoseidroneV2 adlı araçla üçüncü oldu. 12’nci sınıf öğrencileri Yusuf Celal Çelik ve Ramazan Bahadır prozelerini Hürriyet’e anlattı: “Amacımız sadece işlevsel değil, aynı zamanda estetik, hafif ve üretimi pratik bir tasarım elde etmekti. Bu hedefler doğrultusunda, geri dönüştürülmüş Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) malzemeyi tercih ettik. Suyun derinliklerinde güvenle görev yapabilmesi için su geçirmezlik kritikti. Alüminyum hazne, su geçirmez penetratörler ve arka kapak gibi hayati parçaları CNC tezgâhlarında hassasiyetle işledik. Basınç testlerinden başarıyla geçirdikten sonra yazılım aşamasına geçtik. Gerçek zamanlı kamera izleme ve kısmi görüntü algılama özelliklerini entegre ettik.”