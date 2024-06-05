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Bu probleme ‘yeşil’ çözüm

Güncelleme Tarihi:

#Namık Kemal Üniversitesi#Lokman Hakan Tecer#Atmosfer
Bu probleme ‘yeşil’ çözüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:00

Namık Kemal Üniversitesi ve sanayi işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle fabrika bacalarından çıkan karbonmonoksit gazı, atmosfere karışmadan hidrojen üretilmeye başlandı. Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, “Bu projeyle birlikte hidrojen üreterek fabrikanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi yeşil enerjiyle desteklemiş oluyoruz” dedi.

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Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, organize sanayinin yaygın olduğu bölgedeki yeşil enerji dönüşümünü yaygınlaştırmak amacıyla işbirliği yaptı. İmzalanan protokolle bölgedeki tesislerden salınan zehirli karbonmonoksit gazını hidrojene dönüştürebilen sistem geliştirildi. Geliştirilen sistemle karbonmonoksit gazı üzerine yüksek sıcaklıklarda özel geliştirilmiş katalizörlerle birlikte su püskürtülüp karbondioksite dönüştürülerek, hidrojen gazı elde edildi.

Bu probleme ‘yeşil’ çözüm

YEŞİL ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Projenin önemine değinen Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, şöyle konuştu:

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Bu probleme ‘yeşil’ çözüm

“Sanayi tesislerinde özellikle doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle bir rekabette zorlanma meydana geldi ve alternatif olarak kömürün kullanılması da bu bölgede yoğun hava kirliliğine sebebiyet veriyordu. Karbonmonoksit bildiğiniz gibi önemli bir hava kirletici, zehirli bir etkiye sahip. Karbonmonoksiti bu sistemle biz karbondioksite ve su ile ilave ettiğimiz zaman da hidrojene dönüştürmüş oluyoruz ki bu anlamda zehirli olan bir hava kirleticisini bacadan atmosfere atılmadan engellemiş oluyoruz. Ayrıca da hidrojen üreterek fabrikanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi yeşil enerjiyle telafi ve desteklemiş oluyoruz. Bu sistemin maliyeti konvansiyonel yakıt sistemlerine göre, özellikle doğalgaza göre ve kömüre göre 3’te 1 oranında daha düşük. Eğer burada kullanılacak elektrik enerjisinin güneş santrallarından ya da güneş enerji sistemlerinden alınırsa bu maliyette 4’te 1 oranına kadar düşecek durumda.”

 

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#Namık Kemal Üniversitesi#Lokman Hakan Tecer#Atmosfer

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