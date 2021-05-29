Bu pazarın geliri Filistinli çocuklara

Kendisi de kıyafetlerini bağışlayıp kampanyaya destek veren Emine Erdoğan, bugünlerde büyük acılar yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olacaklarını, onları asla kendi kaderlerine terk etmeyeceklerini söyledi. İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kurulan pazarda,13 Haziran’a kadar oyuncaktan kıyafete, mobilyadan antika eşyaya kadar hayırseverlerin bağışladığı binlerce ürün satışa sunulacak.

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