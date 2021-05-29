Bu pazarın geliri Filistinli çocuklara
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kurucu başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Danışma Derneği (TOGEM–DER) tarafından düzenlenen ve geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanmak üzere kurulan ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nı ziyaret etti.
Kendisi de kıyafetlerini bağışlayıp kampanyaya destek veren Emine Erdoğan, bugünlerde büyük acılar yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olacaklarını, onları asla kendi kaderlerine terk etmeyeceklerini söyledi. İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kurulan pazarda,13 Haziran’a kadar oyuncaktan kıyafete, mobilyadan antika eşyaya kadar hayırseverlerin bağışladığı binlerce ürün satışa sunulacak.
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