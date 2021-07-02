Bu pazar günü dikkat... Yasak yok dolu var

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

*İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıkları, hafta sonu itibarıyla yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisiyle, 29 dereceye düşecek.

*Sıcaklığı şu an yoğun şekilde hissetmemiz, hem dereceden hem de nemden dolayı. Yağışla birlikte nem artacağı için 29 dereceyi yine 32-33 derecelerde hissedeceğiz.

‘GÖK GÜRÜLTÜLÜ...’

*Hafta sonu yağmur bekleniyor. Bu yağışlar yaz yağışları olması nedeniyle gök gürültülü sağanak yağışlardır. 10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir. Gök gürültülü sağanak yağış olduğundan dolayı dolu yağışı da, yıldırım düşmesi de görülebilir. Yoğun yağıştan sel ve su baskını olabilir.

‘GÜNEŞE ÇIKMAYIN’

*Şu anda da bunaltıcı sıcaklar var, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güney bölgelerde 40 derecelere yakın sıcaklıklar var. Saat 10 ile 16 arasında sıcaklığın en yoğun hissedildiği saatlerde vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlığı olanların güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur.

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