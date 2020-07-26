Bu paylaşımdan hemen sonra dehşeti yaşadı

Basketbol antrenörü olan Yalçın Erciyes’in sosyal medya hesabından ‘Biraz tatil yapalım’diyerek bu fotoğrafı paylaştıktan kısa bir süre sonra teknelerin battığı öğrenildi. Erciyes, teknelerinin batması sonucu yüzerek karaya çıkmayı başarırken hemen Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Güre SSK kampı yakınlarında karaya çıktığını ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Akın Sonragelen’i denizde sağ olarak kurtardı. Arama çalışmasını sürdüren ekipler daha sonra su üstünde Osman Sonragelen (62) bulup sahil güvenlik botuna aldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bu arada basketbol antrenörü ve restoran işletmecisi olan Yalçın Erciyes’in sosyal medya hesabından kırmızı-beyaz bir teknede belki ölen yada kurtarılan diğer arkadaşının çektiği “Biraz tatil yapalım dedik” şeklindeki fotoğrafı paylaştıktan kısa sonra battığı tahmin ediliyor. Paylaşım sonrası arkadaşları sporcu ve iş insanı Erciyes'e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.



Burhaniye’ye gideceklerdi



Bu arada 3 arkadaşın 8 metrelik kırmızı-beyaz tekne ile Edremit’in Güre Limanı’ndan Burhaniye Ören açıklarına gitmek üzere denize açıldıkları öğrenildi.