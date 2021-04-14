‘Bu paralar eski’ dolandırıcılığı

E.S., çantasından 30 TL çıkartarak taksiciye uzattı. Taksici paranın çok yıpranmış olduğunu söyleyerek, kendisine yeni para vermesini istedi. E.S., parasının yıpranmış olmadığını söylese de yeni para vermek için tekrar çantasını açtı. Bu sırada taksici el çabukluğuyla çantadaki 4 bin doları aldı. E.S., parayı aldığını gördü ve geri vermesini istedi. Aralarında tartışma çıkarken yardım etme bahanesiyle bir kişi taksiye yanaştı.

İŞBİRLİKÇİSİ YANINA GELDİ

Gelen kişinin kendilerine yardım edeceğini düşünen E.S. ve 2 yakını taksiden inerken, yardım etme bahanesiyle gelen kişi de bir anda taksiye bindi. Taksici hemen hareket ederek işbirlikçisi olan kişiyle olay yerinden kaçtı. E.S, polisi arayarak yardım istedi. Taksinin araç içi görüntüleri incelendi ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü, taksi şoförü K.P. (30) ve işbirlikçisi C.D.’yi (44) gözaltına aldı.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara