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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Bu paralar eski’ dolandırıcılığı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
‘Bu paralar eski’ dolandırıcılığı

İstanbul'da Çeçenistan uyruklu E.S. ve iki yakını, 14 Mart’ta Taksim’e gitmek için Eminönü otobüs duraklarında bekleyen bir taksi şoförüyle 30 TL karşılığında anlaştı.

E.S., çantasından 30 TL çıkartarak taksiciye uzattı. Taksici paranın çok yıpranmış olduğunu söyleyerek, kendisine yeni para vermesini istedi. E.S., parasının yıpranmış olmadığını söylese de yeni para vermek için tekrar çantasını açtı. Bu sırada taksici el çabukluğuyla çantadaki 4 bin doları aldı. E.S., parayı aldığını gördü ve geri vermesini istedi. Aralarında tartışma çıkarken yardım etme bahanesiyle bir kişi taksiye yanaştı.

İŞBİRLİKÇİSİ YANINA GELDİ

Gelen kişinin kendilerine yardım edeceğini düşünen E.S. ve 2 yakını taksiden inerken, yardım etme bahanesiyle gelen kişi de bir anda taksiye bindi. Taksici hemen hareket ederek işbirlikçisi olan kişiyle olay yerinden kaçtı. E.S, polisi arayarak yardım istedi. Taksinin araç içi görüntüleri incelendi ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü, taksi şoförü K.P. (30) ve işbirlikçisi C.D.’yi (44) gözaltına aldı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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