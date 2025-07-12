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Bu otomobilin plakası göreni şaşırtıyor! Yıllarca bekledi: 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iktidara geldiği yıl ile yaşıt'

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#Recep Tayyip Erdoğan#Giresun#Özel Plaka
Bu otomobilin plakası göreni şaşırtıyor Yıllarca bekledi: Cumhurbaşkanımız Erdoğanın iktidara geldiği yıl ile yaşıt
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 11:26

Giresun sokaklarında gezen bu otomobilin plakası görenleri şaşırtıyor. Aracın yeni sahibi Filiz Uzun Demir, bu özel plakanın sadece bir rakam dizisi olmadığını, aynı zamanda taşıdığı anlam nedeniyle hem büyük bir sorumluluk hem de gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

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Filiz Uzun Demir, bu plakaya olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Ankara'ya gittiğim bazı ziyaretlerde ‘06 RTE 06' plakalı otomobili görüp çok etkilenmiştim. Hatta bir keresinde bu araçla fotoğraf çektirmiştim. O dönem aracın sahibi olan iş insanına, eğer bir gün satarsa almak istediğimi söylemiştim.

Aradan uzun yıllar geçti, ama o gün geldi. Aracın sahibi benimle iletişime geçerek aracı satabileceğini söyledi. Ben de bu fırsatı kaçırmadım ve yalnızca plakasından dolayı bu aracı aldım, Giresun'a getirdim" dedi.

Bu otomobilin plakası göreni şaşırtıyor Yıllarca bekledi: Cumhurbaşkanımız Erdoğanın iktidara geldiği yıl ile yaşıt

06 RTE 06' PLAKALI ARAÇ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Aracın trafikte büyük ilgi gördüğünü söyleyen Demir, "Yolda giderken insanlar selektör yapıyor, korna çalıyor, bir nevi selamlaşıyoruz. Bu plakaya olan ilgi beni hem duygulandırıyor hem de mutlu ediyor. Böyle anlamlı bir değeri taşımak, aynı zamanda sorumluluk da gerektiriyor" diye konuştu.

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Plakanın taşıdığı tarihi anlamı da vurgulayan Demir, "Bu araç sadece özel plakasıyla değil, geçmişiyle de değerli. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iktidara geldiği yıl ile yaşıt. Bildiğim kadarıyla bu aracın üçüncü sahibiyim. İlk sahibi Cumhurbaşkanımıza yakın bir isimmiş ve plakayı bu nedenle almış. Şimdi benim sahip olmam benim için ayrı bir onur" ifadelerini kullandı.

Bu otomobilin plakası göreni şaşırtıyor Yıllarca bekledi: Cumhurbaşkanımız Erdoğanın iktidara geldiği yıl ile yaşıt

Aracın her gittiği yerde merak konusu olduğunu belirten Demir, "Birçok kişi aracın fotoğrafını çekmek, hatta onunla birlikte poz vermek istiyor. Giresun'da böyle bir ilgi görmek beni çok memnun ediyor" dedi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Giresun#Özel Plaka

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