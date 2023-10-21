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Bu öncekilerden farklı bir kriz

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#İsrail#Gazze
Bu öncekilerden farklı bir kriz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu...

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- “Bu insanlık dramı karşısında biz ne yapıyoruz, devlet, birey, bölge ülkeleri, BM olarak bütün bölgesel ittifaklar ne yapıyorlar, buna bakmak gerekiyor. Bu kriz bir önceki krizden gerçekten farklı. İsrail burada çok büyük bir intikam peşinde.

- 7 Ekim’de verdiği kayıplar, 73’ten beri verdiği en büyük kayıplar. Kaybın telafisini intikamda gördüğü için büyük bir misilleme peşinde.

- Amerika ve bazı ülkeler stratejik bir akılla hareket etmiyorlar belli konularda. Metafizik bir inanç haline dönüşen İsrail devletinin desteklenmesi, Amerikan siyasetçilerin rasyonel bir politika izlemesi önündeki en büyük engel.

(Arabuluculuk) Cumhurbaşkanımızın en büyük önceliklerinden biri de zulmün durması konusunda atabileceğimiz bir adım varsa biz her türlü atıyoruz. Bu konuda iyi olduğumuzu düşünüyorum.

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(Türkiye’yi garantör ülkeler arasında görebilir miyiz?) Görebiliriz. Türkiye bu konuda ciddi bir rol oynayabilir diye değerlendiriyoruz. Uluslararası bir formül aramak gerekiyor. Bu krizden sonra gidilecek iki yol var: Ya art arda daha büyük savaşlara gidilecek ya da barışla bu işin neticelenmesi. İkinci yolun tercih edilmesi için biz çabaları ortaya koyuyoruz.” 

Bu öncekilerden farklı bir kriz

Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Ankara’da bir araya geldi. Gündem İsrail-Filistin çatışmasıydı.

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#Hakan Fidan#İsrail#Gazze

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