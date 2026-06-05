Bu okulda robotlar öğrenci... Mesleki eğitim alıyorlar

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ÇİN, Şanghay’da ülkenin ilk insansı robot eğitim merkezini kurdu. Robotlar kıyafet katlamadan raf düzenlemeye, nesne taşımadan tehlikeli ortamlarda ekipman temizliğine kadar çok sayıda görevi öğreniyor. Ulusal ve Yerel İnsan Robotu İnovasyon Merkezi tarafından işletilen Kylin İnsan Robotu Eğitim Merkezi adlı tesis, farklı üreticilere ait insansı robotların aynı ortamda eğitildiği ülkenin ilk merkezi olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip tesiste robotlar, günlük yaşam ve iş dünyasında karşılaşabilecekleri senaryolar üzerinden eğitiliyor. Eğitim sırasında elde edilen veriler hem robotların gelişimi hem de gelecekte sanayi, sağlık, hizmet sektörü ve tarım gibi alanlarda kullanılacak yeni nesil yapay zekâ modellerinin oluşturulması için de değerlendiriliyor.

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ÖĞRETMENLER GERÇEK İNSAN

Merkezdeki eğitimlerin ilk aşamasında robotlara yaklaşık 45 temel beceri kazandırılması hedefleniyor. Kavrama, alma, yerleştirme ve taşıma gibi temel hareketlerden oluşan bu beceriler, ileride daha karmaşık görevlerin yerine getirilebilmesinin ilk adımlarını oluşturuyor. Yetkililer, robotların insanlardan gelen komutları anlayarak görevleri küçük parçalara ayırmayı ve ardından görsel ile hareket verilerini kullanarak tamamlamayı öğrendiğini belirtiyor. Eğitim sürecinde robotlar, insan eğitmenlerin hareketlerini tekrar ederek deneyim kazanıyor.

BİR HAREKET İÇİN YÜZLERCE TEKRAR

Merkezde görev yapan veri uzmanları tarafından aktarılan bilgiye göre; robotların öğrenebilmesi için bazı hareketlerin günde 6 yüze kadar tekrar edilmesi gerekiyor. İnsanlar için oldukça basit görünen bir nesneyi kavrama hareketi bile robotlar açısından karmaşık olabiliyor. Çünkü nesnenin boyutu, şekli ve bulunduğu açıya göre farklı veri setleri gerekiyor. Bu nedenle eğitim merkezinde veri üretimi, veri toplama, veri zenginleştirme ve veri analizi temel faaliyetler arasında yer alıyor.

FÜTÜRİST TARHAN YANITLADI: İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAKLAR MI

Fütürist Ufuk Tarhan, insansı robotlar konusunda oluşan heyecanın önemli ölçüde gerçek gelişmelerle birlikte abartıyı da içerdiğini belirterek şöyle konuştu:

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“Robotlar dans ediyor, engelleri aşıyor, çeşitli hareketler yapıyor. Fakat bu sistemlerin önünde hâlâ çözülmesi gereken önemli sorunlar bulunuyor. Enerji sistemleri, batarya teknolojileri ve yazılım tarafı henüz tam anlamıyla olgunlaşmış değil. Robotların o kadar iyi hareket edebilmesi için her yerin en az 5G hızında internete sahip olması gerekiyor. Çin bu alana büyük yatırım yaptı. Bugün ‘robot okulu’ olarak adlandırılan merkezlerde aslında robotlara insan becerileri öğretilmeye çalışılıyor.

Bir insanın yaptığı iş, sensörler ve giyilebilir teknolojiler yardımıyla en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınıyor. Dikiş diken, tamirat yapan ya da üretim hattında çalışan insanların hareketleri veri haline getirilerek robotlara aktarılıyor. Şu anda yapılan şey, robotlara insan kabiliyeti kazandıracak veri altyapısını oluşturmak. Toplumda büyük bir ‘işimizi robotlar alacak’ endişesi var. Oysa bu o kadar kolay değil. Robotlar yaygınlaşsa bile onların etrafında oluşacak yeni ekosistem çok sayıda yeni iş alanı yaratacak. Sensör üretiminden yazılım geliştirmeye, veri yönetiminden sistem tasarımına kadar pek çok yeni uzmanlık ortaya çıkacak. İnsanlar ortadan kalkmayacak; sadece işlerin şekli değişecek.”