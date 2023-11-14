Bu okulda her gün acı ders

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İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Filistin Al Fanar Milletlerarası Okulu’nun toplam 200 öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerin 150’si ve öğretmenlerin birçoğu Filistinli. Eğitim hayatına 2018 yılında başlayan okulda, bugünlerde hem ders yapılıyor hem de büyük bir kaygı yaşanıyor. Pek çoğu ülkelerindeki savaşta yakınlarını, evlerini kaybetmiş. Her sabah yeni bir kayıp haberiyle uyanacaklarının korkusunu yaşıyorlar. İlk, orta ve lise kademesinde eğitim alan öğrencilerin yüzünde artık kaygı ve korku hâkim. Öğretmenlerin durumu da öğrencilerinden farklı değil. Onların da çoğu yakınlarını, ailelerini Gazze’de bırakıp gelmişler. Şimdilerde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin akılları da kalpleri de Filistin’de.

* Maha Alsakka (Arapça öğretmeni): Beş yıldır da bu okulda görev yapıyorum. Ailem Gazze’de. Türkiye’de Sakarya Üniversitesi’nde İngilizce alanında doktora yapan eşim, savaş çıkmadan birkaç gün önce Filistin’e ailesini ziyarete gitmişti. Savaş çıkınca orada mahsur kaldı. 10 gündür ne ondan ne de ailemden haber alamıyorum. Öğrencilerim ve çalışma arkadaşlarımla birlikte olmak iyi geliyor.

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* Hala Zakkout (İlkokul sınıf öğretmeni): Bütün ailem Gazze’de, orada her gün saldırı altındalar. Oradaki evim ve eşimin eczanesi bombalandığı için harabeye döndü. Gazzeli olan birçok öğrencimiz var. Her gün bir öğrencimizin bir yakınından vefat haberi geliyor. Birbirimizi teselli etmeye çalışıyoruz.

* Mohammed Kurunb (İngilizce öğretmeni): Dört yıldır Türkiye’deyim. Savaş bizi burada da çok etkiledi. Ablam, eşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Okulda çocukların ara sıra da olsa güldüklerini görünce bir nebze olsun rahatlıyorum. Onların tebessümleri karanlıktan gelen bir ışık gibi.