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Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek

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#Lise#YKS#2025 YKS
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 15:54

Afyonkarahisar Bolvadin-Raziye Sultan Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi, 2025 Üniversite Sınavı'nda elde edilecek başarıları ödüllendirmek amacıyla büyük bir kampanya başlattı. Okul, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye 1'incisi olan öğrencisine sıfır araç hediye edecek.

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Hayırsever işadamı Yusuf Kayabaşı tarafından yaptırılan okul, aynı zamanda sınavda dereceye giren diğer öğrencilere de değerli ödüller takdim edecek. Okul, 2025 YKS'de en iyi başarıyı gösteren 4 öğrenciye şu ödülleri verecek: birinciye (Aynı zamanda Türkiye birincisi): sıfır otomobil, ikinciye: tam altın, üçüncüye: yarım altın, dördüncüye: çeyrek altın.

"HEDEF 2025 YKS'DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAK"

Bu büyük ödüller, öğrencilerin başarılarını ödüllendirmek ve onları daha da motive etmek amacıyla sunulacak. Okulu yaptıran hayırsever işadamı Yusuf Kayabaşı, öğrencilerin başarısını destekleyerek, onları ödüllendirme konusunda kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu. Hedefin 2025 YKS'de Türkiye birincisi olmak olduğunu vurgulayan Kayabaşı, okulun öğrencilerine en yüksek başarıyı gösterme konusunda büyük bir teşvik sundu.

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#Lise#YKS#2025 YKS

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