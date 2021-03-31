Bu öfke neden

Öztürk de sokak hayvanlarını besledikleri için köpeklerin mahalleye geldiğini söyleyerek Titiz çiftine tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma büyüdü. Bu sırada Öztürk, üzerine yürüdüğü çifte saldırdı. Titiz çifti, sağlık raporu alarak şikâyette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Olayın görgü tanığı olan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, vatandaşın köpeğe tekme atması nedeniyle olayın yaşandığını söyleyerek, “Sevda Titiz, ‘Niçin tekme atıyorsun’ diye soru soruyor adama. O kişi de ‘Bu sokak hayvanlarını siz beslemeseniz bunlar bizim başımıza gelmez. Siz besledikçe burada hayvanlar oluyor’ diyerek tepki gösteriyor. Ardından da küfürler ediyor. Sonra da bahçelerine girerek kadını ve eşini darp ediyor. Titiz çifti darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu. Biz de olayın takipçisi olacağız” dedi.

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