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Bu neyin öfkesi... Kahvehane basıp kurşun yağdırdı

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#ADANA#Yüreğir#Ramazan Durak
Bu neyin öfkesi... Kahvehane basıp kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 07:00

17 yaşındaki D.G., Adana’daki bir kahvehaneyi basıp Ramazan Durak ve Erkan Savan’ı tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü.

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ADANA Yüreğir’e bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki kahvehaneye önceki gece hışımla dalan 17 yaşındaki D.G., burada oturan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan’a (35) yöneldi ve hiçbir şey söylemeden tabancayla kurşun yağdırdı. Durak ve Savan vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Panik yaşayan kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 kişi, ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi D.G. ise Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polislerce fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı tabancayla yakalanıp gözaltına alındı.

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#ADANA#Yüreğir#Ramazan Durak

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