Bu neyin iyi hali... 6 dakikalık işkenceyle kediyi öldürmüştü

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İstanbul Küçükçekmece’de Ağaoğlu My Word Sitesi’nde yaşayanlar, bahçedeki kedilerin bakımını üstlenmişti. Kedilerden biri 1 Ocak sabahı B4 Blok girişinde ölü olarak bulundu. Site yöneticisi Ebubekir Fırat, güvenlik kameralarını izlediğinde gördükleri karşısında şoke oldu. Site sakinlerinden İbrahim Keloğlan, tam 6 dakika boyunca kediye şiddet uygulayarak öldürüyordu. Ebubekir Fırat hemen polise giderek şikâyetçi oldu.

AŞIRI STRESLİYMİŞ

Kediyi öldüren İbrahim Keloğlan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince Sarıyer’deki bir AVM’de yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan’a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde hâkim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan, “Benim de bir kedim var. O gün aşırı stresli ve yorgundum. Kafamda eşimin beklediği hamilelik testi vardı. Eve gittiğimde eşim bana ‘Çocuğumuz olmayacak, gerekirse motivasyon için ikinci bir kedi sahiplenelim’ dedi. Çok üzüldüm. Asansörde kedi gördüm. Ayağımla yere vurup kovmak istedim. Attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum. Kediye tekme attım, kovaladım. Herkesten çok utanıyorum” diyerek kendisini savundu.

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Mahkeme, Keloğlan’a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimiyle 1 yıl 3 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Merve Poyraz Özcan

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDİLECEK

- İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukatlarla birlikte davayı takip eden sitenin avukatı Merve Poyraz Özcan, “Sanık, ‘Çocuğumuz olmayacak, bu yüzden üzgündüm’ diyor ama mahkemeye sunulmuş bir doktor raporu yok. Ayrıca kedinin ayağını çizdiğini söylüyor ama kayıtlarda böyle bir durum da yok. Sanığın pantolonu ve giydiği ayakkabıya bakıldığında zarar verebilecek bir açık görünmüyor. Bu karara itiraz edeceğiz çünkü sanığın savunmasında bir pişmanlık emaresi yok. Bu cezayla ıslah olmayacağı görüşündeyiz. Gerekçeli kararın açıklanmasını bekliyoruz” dedi.