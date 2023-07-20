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Bu neyin iyi hali

Güncelleme Tarihi:

#Mahkeme#Zonguldak#Kozlu
Bu neyin iyi hali
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

39 yaşındaki Barış K. arkadaşının 14 yaşındaki kızına minibüste cinsel istismarda bulundu. Suçüstü yakalandı. Adli Tıp raporu ‘İstismar var’ dedi. Mahkemede beraatını istedi. Savcı 30 yıl ceza talep etti ama Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi 22 yıl 6 ay verip cezayı iyi hal indirimiyle 18 yıl 9 aya düşürdü.

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Zonguldak Kozlu’da Barış K. (39), geçen yıl ağustos ayında, arkadaşının kızı S.K.’ye (14) kendisine ait minibüste cinsel istismarda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla suçüstü yakalanan Barış K., gözaltına alındı. S.K.’nin olay günü giydiği iç çamaşırında yapılan Adli Tıp incelemesinde de sanığa ait spermler bulundu.

MAHKEMEDE BERAATINI İSTEDİ

Barış K. tutuklanırken, hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Barış K. hakkında önceki celse mütalaasını açıklayan savcı, S.K.’nin şikâyetçi olmadığını ancak olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğu için rızasının geçerli sayılmayacağını belirterek, sanığın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Barış K., S.K.’nin anne ile babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunması sorulan sanık, “Ben lehime olan delillerin gözetilmesini talep ederim. Beraatımı istiyorum” dedi. Sanık avukatı ise mağdurun ifadesine güvenilip güvenilmemesi yönünde şüpheler olduğunu belirterek, delillerin çelişkili olduğunu öne sürerek sanığın beraatini istedi.

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GELECEĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞ

Mahkeme, Barış K.’ye, ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, ceza miktarının sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulayıp bu cezayı 18 yıl 9 aya düşürdü. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık hakkında ayrıca ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçundan mahkeme heyetince Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

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#Mahkeme#Zonguldak#Kozlu