Ersan SAN-Alper KORKMAZ/DHA
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Bu neyin eğlencesi
İstanbul Avcılar D-100 yan yolda perşembe günü bir grup genç, otomobillerini yol kenarına park etti. Ardından da kaldırımda eğlence düzenledi. Otomobilden açtıkları müzik eşliğinde gençler dans edip, halay çekti.
Koronavirüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi. Bazı gençlerin maske takmadığı, bazı gençlerin de arabada bulunan içkiden içtikleri görüldü.
Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarından ayrılarak ara sokağa girip uzaklaştı.
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