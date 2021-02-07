Bu neyin eğlencesi

Koronavirüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi. Bazı gençlerin maske takmadığı, bazı gençlerin de arabada bulunan içkiden içtikleri görüldü.

Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarından ayrılarak ara sokağa girip uzaklaştı.