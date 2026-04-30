Bu ne vicdansızlık... 2 ayda 53 leylek vuruldu

Yaralı leylekler, ekipler tarafından tedaviye alındı. Bölgede çalışmalar yapan kuş gözlemcilerinden Erol Yüksek, yasadışı avcılığa tepki gösterdi. Yüksek, "Afrika-Avrasya göç rotası üzerinde yer alan bölgede her yıl binlerce leylek mola veriyor. Ancak kendini bilmez kişiler önüne gelen her şeye ateş etmeye devam ediyor. Önceki çalışmamızda kumsalda kanadı ve bacağı ağır yaralı leylek bulduk. Hemen kendi imkânlarımızla pansuman yaptık daha sonra doğa koruma ekiplerine teslim ettik. Bu saldırılar doğaya ciddi zarar veriyor. Bu manzaralarla karşılaşmaktan yorulduk" dedi.