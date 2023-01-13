Bu ne vahşet! Tuğçe evinin önünde öldürüldü

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Eskişehir’de apartmanda oturan Tuğçe Can (25), dün 08.30 sıralarında, yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı özel huzurevine gitmek için dairesinden çıktı. Can, iddiaya göre, apartmanın çıkışında 1.5 aylık sevgilisi Onur K.’nın (22) saldırısına uğradı. Tuğçe Can’ı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından defalarca bıçaklayan saldırgan ardından koşarak kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğçe Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğçe Can’ın cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet zanlısı Onur K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.