Bu ne vahşet! Eşinin burnunu kopardı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde önceki gün saat 23.00 sıralarında, Gökhan G. (29) ile eşi İmran G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan G., eşi İmran G.’nin burnunu ısırıp kopardı. Sesleri duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi aldı. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri bina önüne atlama yatağı kurarken, İmran G. itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edildi. Polis ekipleri de itfaiyenin desteğiyle eve girerek Gökhan G.’yi gözaltına aldı.

İmran G., plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğun durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Öte yandan, şüphelinin polis ekipleri tarafından evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren mahalleli ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gökhan G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.