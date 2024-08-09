Bu ne vahşet: Çekici şoförü işini yaparken katledildi

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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin (26), aküsü biten taksinin şoförünün odayı arayıp çekici istemesi üzerine, dün 04.00 sıralarında, Kepez’e gitti. Engin, aracı çekeceği sırada, D.D. (17) ve B.D. (21) adlı kardeşler kiraladıkları 06 EHF 135 plakalı otomobille sokağa geldi. Ses ve gürültü çıkardığı iddiasıyla Engin ve kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yatışmasının ardından Engin, taksiyi çekiciye yüklemeye başladı.

Bu sırada çekicinin lastiğinin patinaj yapması üzerine Engin ile kardeşler arasında yeniden tartışma çıktı. Taksisi çekilen şoför kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken, kardeşlerden B.D., eline geçirdiği çekiçle Engin’in başına vurmaya başladı. Hızını alamayan B.D., yanında taşıdığı tabancayla 2 el havaya, 1 el de Engin’in başına ateş etti. B.D. kiralık otomobille kaçarken, olay yerindeki D.D. gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Mert Engin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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2 AY SONRA EVLENECEKTİ

Polis ekipleri D.D.’yi emniyete götürürken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen B.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, B.D.’nin kiralık otomobili babasının Kepez’deki evinin önünde terk ettiğini belirledi. Ekipler, B.D.’nin babasının evinde yaptıkları aramada, kiralık araca ait anahtar, B.D.’ye ait cep telefonu ve suç aleti tabancayı ele geçirdi. Mert Engin’in nişanlı olduğu, 2 ay sonra evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.