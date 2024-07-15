Bu ne vahşet

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Zahide B. Kaya içeri girer girmez kapıyı kilitledi ve arkadaşı Seher Ö. ile birlikte kollarından tuttuğu Kaya’nın kaçmasını engelledi. Hakan B. ise tabancayla tehdit edilerek içeri alınmadı. Zahide B. ile ilişki yaşadığı iddia edilen Fikret Ö., meyve bıçağıyla Kaya’yı 15 yerinden bıçakladı. Hakan B. tarafından hastaneye kaldırılan Kaya, hayatını kaybetti. Fikret Ö., Zahide B., Emre K. ve Seher Ö. gözaltına alındı. Seher Ö. ifadesinde, bıçağı önce klozete attığını, ardından yıkayarak mutfak çekmecesine koyduğunu söyledi. Fikret Ö., Zahide B. ve Seher Ö. tutuklanırken, Emre K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Emre K.’nin 11, Fikret Ö.’nün ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.