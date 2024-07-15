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Bu ne vahşet

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Kağıthane#Serdar Kaya
Bu ne vahşet
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 07:00

İSTANBUL Kağıthane’de Serdar Kaya (50), arkadaşı Hakan B. ile birlikte sorunlar yaşadığı sevgilisi Zahide B. ile konuşmak için cumartesi günü evine gitti.

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Zahide B. Kaya içeri girer girmez kapıyı kilitledi ve arkadaşı Seher Ö. ile birlikte kollarından tuttuğu Kaya’nın kaçmasını engelledi. Hakan B. ise tabancayla tehdit edilerek içeri alınmadı. Zahide B. ile ilişki yaşadığı iddia edilen Fikret Ö., meyve bıçağıyla Kaya’yı 15 yerinden bıçakladı. Hakan B. tarafından hastaneye kaldırılan Kaya, hayatını kaybetti. Fikret Ö., Zahide B., Emre K. ve Seher Ö. gözaltına alındı. Seher Ö. ifadesinde, bıçağı önce klozete attığını, ardından yıkayarak mutfak çekmecesine koyduğunu söyledi. Fikret Ö., Zahide B. ve Seher Ö. tutuklanırken, Emre K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Emre K.’nin 11, Fikret Ö.’nün ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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#İSTANBUL#Kağıthane#Serdar Kaya

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