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Bu ne vahşet

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Halil Özdemir#İbrahim Özdemir
Bu ne vahşet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

Gaziantep’teki evlerinde önceki gece Özdemir ailesinin fertleri arasında tartışma çıktı. Halil Özdemir (48), evinde bulundurduğu pompalı tüfekle eşi Zeynep (44), oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt’a (23) ateş açtı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Özdemir’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Ağır yaralanan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt hastaneye kaldırıldı. Polise teslim olan Halil Özdemir gözaltına alındı. Sorgusunda bir süredir ailesinden uzakta İstanbul’da yaşadığını belirten Özdemir, psikolojik sorunları olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

 

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#Gaziantep#Halil Özdemir#İbrahim Özdemir

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