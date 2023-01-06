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Bu ne vahşet

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Ece Erdoğan
Bu ne vahşet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

İzmir’in Konak ilçesinde trans kadın olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, ticari taksiyle kaçan şüpheliyi 15 dakika içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

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İzmir Konak’ta dün 03.30 sıralarında, M.F. ile trans birey olduğu öne sürülen Ece Erdoğan (20) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.F., Ece Erdoğan’ı boğazından bıçakladı. Ece Erdoğan kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkan M.F. bindiği taksi ile kaçmaya başladı. Bu sırada, çığlık sesleri duyan Ece Erdoğan’ın komşuları sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Ece Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler, 15 dakika içerisinde M.F.’yi yakaladı. Ece Erdoğan’ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. 

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#İzmir#Konak#Ece Erdoğan

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