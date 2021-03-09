Bu ne vahşet

Antalya’da geçen yıl 19 Ekim’de, arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat’ın (20), önceki gün Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Polat’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polisin yaptığı araştırmada, C.A.’nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi’ndeki bir evde iddiaya göre birlikte uyuşturucu madde aldığı Mervenur Polat’ı sabah uyandığında ölü bulduğu, ardından genç kadının cesedini folyo ile sarıp, paket haline getirdikten sonra motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

S.G.’nin, folyoya sarılı cesedi, Güllük Caddesi’nde C.A.’nın babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine bıraktığı ortaya çıktı. Polisin, Mervenur Polat’ın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi. Mervenur Polat’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Polis olayla ilgili C.A. ve S.G.’nin yanı sıra, F.T., İ.H., Ş.A.K. ve G.H. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat’ın cenazesinin, işlemlerin ardından yakınlarınca memleketi Kayseri’de toprağa verileceği belirtildi.