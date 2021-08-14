Bu ne rezillik hâkim bey

Antalya Manavgat’ta 2019 yılının aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan, aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A. yakalandı.

84.5 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6 kişi tutuklanırken, V.B. ve V.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin avukatlarınca yapılan itiraz üzerine 6 şüpheli, 31 Aralık akşamı yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; 8 şüphelinin yanı sıra genişletilen soruşturma sonucunda özel bir bankanın şube müdürü K.Ç. ile A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P.'nin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri ve 84 milyon 527 bin 889 TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istendi. Duruşmalarda, esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanıkların 'suç işlemek için örgüt kurmak' suçundan beraatını talep etti. Savcı, 3 farklı olayda ise sanıkların farklı kişilere yönelik yaptıkları işlemlerle 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarını işlediklerini anlatarak, E.B., A.B., K.B., V.B., F.Ö., V.E., S.D.G., A.R.Ö., A.A. ve M.A.'nın cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, 25 Mayıs 2021 tarihindeki karar duruşmasında ise haklarında cezalandırmaya yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirterek F.Ö. haricindeki sanıklara bütün suçlamalardan ayrı ayrı beraat verdi. F.Ö.'nün şikâyetçi M.B.'ye yönelik 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçunu işlediği belirtilerek, 2,5 yıl hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezası verildi.

ÖRGÜT LİDERİYLE AYNI MASADA

Karara karşı şikâyetçilerin avukatları, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz hazırlıkları yaparken, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ. ve davada örgüt lideri olarak yargılanan E.B.'nin, sanığa ait otelin restoranında, aynı masada karşılıklı otururken fotoğrafı ortaya çıktı. Gizli çekilen fotoğrafta; masada içki dolu bardakların olduğu, kadınların bulunduğu ve mahkeme başkanı Ö.İ.'nin kapalı mekânda sigara içtiği görüldü. Fotoğrafın ne zaman çekildiği ise belirtilmedi.

‘ADALET ADINA DEHŞET VERİCİ’

Şikâyetçilerin avukatlarından Ertekin Kök, “Bu fotoğraf adalet adına dehşete verici. Duruşmalarda reddi hâkim talebinde bulundum. Mahkeme talebimi kabul etmedi. Bazı belgelerle ilgili bilirkişi taleplerimiz oldu, bunlar davaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddedildi. Şikâyetçilerin anlatımları mahkeme sırasında eksik yazıldı ya da tekrar olduğu iddiasıyla hiç yazılmadı. Bir sanığa göstermelik ceza verildi, diğer tüm sanıklar beraat etti ve ben şimdi bu fotoğrafı gördüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum” dedi.

HSK MÜFETTİŞ GÖNDERDİ

Fotoğraf hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma kapsamında HSK da olayı incelemek üzere Manavgat’a müfettiş gönderdi.

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