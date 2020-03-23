Son dakika haberi: Bu ne rahatlık! Polis anons yaptı, uzmanlar uyardı ama dinlemediler! Akın ettiler

İçişleri Bakanlığı koronavirüsten en fazla etkilenen gruptaki 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için 81 ilin valiliğine ‘ikâmetten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması’ konulu genelge gönderdi. Genelge hemen yürürlüğe girdi ancak 65 üstü vatandaşların bir kısmı yasaklara uymadı. Birçok ilde olduğu gibi İstanbul’da da yaşlılar sokaktaydı. Kasımpaşa’da, etrafı çay ocakları ve banklarla çevrili olan tarihi Büyük Cami’nin avlusu, banklar ve duvar kenarları sabahın ilk saatlerinden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarla doluydu.

‘CEZAYA RAZIYIM, EVDE DURAMAM’

Yalnız yaşadığını anlatan 68 yaşındaki Necmi Özlü, sokağa çıkma yasağını hatırlatınca şunları söyledi: “Tek başıma yaşıyorum, fazla bir gelirim yok. Sadece kendimi geçindiriyorum. Yasaktan haberim var ama yapacak bir şey yok. Evde bütün gün kimsesiz duramam. Virüsten korkmuyorum. Ben zaten yaşadım yaşayacağım kadar. Cezaya razıyım. Dışarı çıkıp arkadaşlarımın yanına gidiyorum.”

BEBEKTE YÜRÜYÜŞ, GALATA’DA BALIK

İstanbul’da sahiller ve parklar önceki gün olduğu gibi dün de doldu. Bebek ve Arnavutköy sahillerini dolduran birçok kişi yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu. Polisin yaptığı anonslar bile onları eve dönmeye ikna edemedi. Bebek sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz’da balık tutmaya geldiğini söyleyen Kadir Kandemir, “ Erken saatte balık tutmaya geldik. ‘Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım’ dedik. 1 metre mesafesine dikkat ediyoruz” dedi.

Galata Köprüsü’nü mesken tutan olta balıkçıları da salgın tehlikesini umursamadı. Tarihi Yarımada ve Karaköy tarihin en boş günlerini yaşarken, Galata Köprüsü amatör balıkçılarla hınca hınç doluydu. Balıkçılar virüse ve uyarılara aldırmadan omuz omuza balık tutup sohbet etti.

KOLONYAYLA YIKANIYORUZ

Caddebostan sahilinde yürüyüş yapan Ahmet Özkaren, “Açık havada bulunmaya dikkat ediyorum. 1.5 metreden fazla yaklaşmıyorum insanlara. Uyarılar çok mantıklı ve gördüğünüz gibi sahil çok kalabalık. Sıkıntılı bir durum olacağını düşünüyorum” dedi. Halil Bozkurt da “Önlem alıyoruz. Kolonyayla yıkanıyoruz. Eldiven takıyoruz” diye konuştu.

POLİS ARAÇLARINDAN ANONS

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahillere, parklara ve piknik alanlarına giden vatandaşları da polis araçlarındaki megafonlarla evlerine dönmeleri için uyardı. Polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu alanlara giderek, ”Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım” anonsları yaptı.

PARKLAR ŞERİTLE KAPATILDI

Edirne’den Çorum’a, Adana’dan Muğla’ya birçok kentte de caddeler boş kalmadı. Uyarılarla vatandaşı evine döndüremeyen belediye ekipleri, meydandaki bank, kameriye ve bazı ahşap oturma gruplarını söktü. Parkların girişleri, çocuk oyun alanlarına da şeritler çekildi.