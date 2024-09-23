Bu ne rahatlık! 10 yıllık firarında çocuk bile yapmış

Haberin Devamı

Bursa’da 2014 yılında ‘birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma’ ve ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçlarından toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan Sabahattin Özer (43), arkadaş ve akrabaları aracılığıyla ‘Yurtdışına kaçtı’ algısı oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldırım’daki evinin çevresinde görülmeyen, sosyal medya kullanmayan Özer’in, nüfus kayıtları incelendiğinde, 2017 ve 2021 doğumlu çocuklarının olduğunu belirledi. Yurtiçinde olacağı düşünülen Sabahattin Özer’in eşi F.Ö.’nün kayıtlarını inceleyen polis, muhtarlığın bilgisi olmadan bir evde çocuklarıyla oturduğunu tespit etti. Ekipler, 2017 doğumlu olan çocuğun bu yıl okula başlayacağını düşünerek, ilkokul çevresinde yaptığı araştırmada, üzerine 77 plakalı otomobil kayıtlı olan F.Ö.’nün, adresine ulaştı. Polisler, aracın sürekli olarak İstanbul’da görüldüğünü tespit etti.

Haberin Devamı

EVE GELDİĞİNDE YAKALANDI

Bazı günler geç saatlerde otomobilin Bursa’ya geldiği belirlenince, Özer tarafından kullanılabileceği düşünülen araç takibe alındı. 20 Eylül günü Bursa’ya gelerek aracı park ettikten sonra evine giden Sabahattin Özer, yakalanarak gözaltına alındı. 10 yıldır firari olan Özer, sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.