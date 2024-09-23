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Bu ne rahatlık! 10 yıllık firarında çocuk bile yapmış

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#Sabahattin Özer#Kesinleşmiş Hapis Cezası#Cezaevi
Bu ne rahatlık 10 yıllık firarında çocuk bile yapmış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 07:00

2 ayrı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası alan, arkadaş ve akrabaları aracılığıyla ‘Yurtdışına kaçtı’ algısı oluşturan Sabahattin Özer, 10 yıl sonra yakalandı. Bu süreçte 2 çocuğu olduğu belirlenen Özer, tutuklanıp cezaevine konuldu.

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Bursa’da 2014 yılında ‘birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma’ ve ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçlarından toplam 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan Sabahattin Özer (43), arkadaş ve akrabaları aracılığıyla ‘Yurtdışına kaçtı’ algısı oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldırım’daki evinin çevresinde görülmeyen, sosyal medya kullanmayan Özer’in, nüfus kayıtları incelendiğinde, 2017 ve 2021 doğumlu çocuklarının olduğunu belirledi. Yurtiçinde olacağı düşünülen Sabahattin Özer’in eşi F.Ö.’nün kayıtlarını inceleyen polis, muhtarlığın bilgisi olmadan bir evde çocuklarıyla oturduğunu tespit etti. Ekipler, 2017 doğumlu olan çocuğun bu yıl okula başlayacağını düşünerek, ilkokul çevresinde yaptığı araştırmada, üzerine 77 plakalı otomobil kayıtlı olan F.Ö.’nün, adresine ulaştı. Polisler, aracın sürekli olarak İstanbul’da görüldüğünü tespit etti.

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EVE GELDİĞİNDE YAKALANDI

Bazı günler geç saatlerde otomobilin Bursa’ya geldiği belirlenince, Özer tarafından kullanılabileceği düşünülen araç takibe alındı. 20 Eylül günü Bursa’ya gelerek aracı park ettikten sonra evine giden Sabahattin Özer, yakalanarak gözaltına alındı. 10 yıldır firari olan Özer, sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

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#Sabahattin Özer#Kesinleşmiş Hapis Cezası#Cezaevi

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