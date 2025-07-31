Bu ne pişkinlik

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıdaki kamu kurumundaki yöneticinin, e-imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen 134 şüpheli hakkında geçen mayıs ayında dava açmıştı. Savcılık soruşturmanın ikinci ayağını tamamladı ve 65 şüpheli hakkında yeni dava açtı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilerin ayrıntılı ifadelerine de yer verildi. Şüpheliler arasında yapılan sahte diploma pazarlığına ilişkin görüşmeler iddianameye yansıdı.

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2.5 MİLYON TL İSTEDİLER

Emre G. isimli şüpheli ifadesinde, arkadaş ortamında Yasin ve Melisa isimli bir şahısla tanıştığını, şahısların kendisine para karşılığında diploma çıkarabileceklerini söylediklerini ve bu işlem için 2.5 milyon TL talep ettiklerini anlattı. Emre G., bir süre sonra Yasin’in kendisini arayarak adına bir üniversite diploması çıkardıklarını söylediğini ancak kendisinin ise bu kaydın silinmesini istediğini ilettiğini ve kayıt silinene kadar da takibini yaptığını iddia etti.

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İddianamede şüpheli Erdal Ş. yönünde ise “30 bin dolar karşılığında diploma verilmesine ilişkin mesaj kayıtları, inşaat mühendisliği diploması için pazarlık görüşmeleri, hemşirelik ve anestezi bölümlerine ait diploma için pazarlık görüşmeleri, lise diploması için pazarlık görüşmeleri, yurtdışı denklik işlemleri için pazarlık görüşmeleri gibi soruşturmaya konu pek çok delilin tespit edildiği” saptamasında bulunuldu.

ŞEFLİK TEKLİF ETMİŞ

İddianamede şüpheli Ferhat U.’nun Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliğinden sahte üniversite diploması aldıktan sonra Ahmet isimli inşaat mühendisi arkadaşına, “Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk, Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi. Allah razı olsun, bitti sıkıntı yok, sen gel benim yanıma takıl seni bir yere yerleştiririz. Allah’ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın” şeklinde mesaj gönderdiği de tespit edildi. İddianamede bu şüphelinin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede yer alan 3. şahıslara ait bir çok diploma-oda kayıt fotoğrafına ait ekran görüntülerinin tespit edildiği de belirlendi.