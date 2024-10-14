Bu ne cüret... Mahkemeye eski eş için ‘katli vacip’ dilekçesi

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Ankara Keçiören’de yaşayan 2 çocuk annesi Zehra G. (57), ‘sadakat yükümlülüğünü ihlal’ ettiği iddiasıyla 31 yıldır evli olduğu Bağ-Kur emeklisi Halil S.’ye (62) 2015 yılında boşanma davası açtı. Ankara 7’nci Aile Mahkemesi, Halil S.’nin Zehra G.’ye 500 TL nafaka ödemesine hükmederek çiftin 2018 yılında boşanmasına karar verdi.

MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA

Zehra G., 2021 yılında da avukatı aracılığıyla Ankara 25’inci Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘mal paylaşımı davası’ açtı. Mahkeme, mal paylaşımı için bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu. Geçen ay mahkemeye sunulan 10 sayfalık bilirkişi raporunda, evlilik sırasında Keçiören’de alınan ev ile Kahramankazan ilçesinde alınan taşınmazın değeri belirlenerek, ikisinin de yarısının Zehra G.’ye, yarısının da Halil S.’ye verilmesi yönünde görüş bildirildi. Bilirkişi raporunun taraflara gönderilmesine karar verilerek duruşma kasım ayına ertelendi.

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DİLEKÇEYLE TEHDİT ETTİ

Halil S., duruşma öncesinde mahkemeye tehdit içerikli dilekçe sunarak bilirkişi raporuna itiraz etti. Halil S.’nin, “Bilirkişinin hazırlamış olduğu raporu kabul etmiyorum. Ben bu adaleti tanımıyorum. Barakada kalmaktayım. Davacının katli vacip olmuştur. Türkiye’de adalet kaybolmuştur. Bilirkişi tarafsız olması gerekirken kadınların tarafını tutmuştur. Beni yalanlarıyla mağdur etmişlerdir. Ben şu an yaşamıyorum, onlar da yaşamayacaktır. Devlet nasıl olsa cezaevlerinde besliyor, ben de orada yaşamayı tercih edeceğim” yönünde ifadelerinin yer aldığı 3 sayfalık itiraz dilekçesi dava dosyasına girdi.

UZAKLAŞTIRMA ALDIRDI

Zehra G., bunun üzerine avukatı aracılığıyla 2’nci Aile Mahkemesi’ne başvurarak Halil S. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Zehra G., “Dilekçesinde beni öldürmenin vacip olduğuna, beni yaşatmayacağına dair kelimeler kullanmış. Ben bu süreçte çok tedirginim. Zaten kendisi agresif bir insan. Evliliğimizde çalışmayan bir insandı. Evliliğim sırasında şiddet uyguladı bana. Şiddet eğilimi olduğu için çocuklarım ve ben dokunmuyorduk ona” diye konuştu.

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KAPIYI KİMSEYE AÇAMIYORUM

- Halil S.’nin tehdit içerikli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesini avukatı aracılığı ile öğrendiğini söyleyen Zehra G., şunları ifade etti: “Bilirkişi raporuna bu şekilde itiraz ettiğini öğrenince, ben de gittim şikâyette bulundum. Avukatıma şikâyetimi yolladım, savcılık uzaklaştırma kararı verdi 1 aylık. Ama ne kadar uzaklaştırma verirse versin, ben tehdit altındayım. Kapıyı kimseye açamıyorum. Karşı tarafın Ankara’da yaşadığını biliyorum. Can güvenliğim olmadığı için tedirginim. Ben bu savunmaya göre ceza almasını istiyorum” dedi.